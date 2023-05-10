أقباط بورسعيد يشيعون جنازة كاهن كنيسة مارمينا

شيع أقباط محافظة بورسعيد، جنازة القس أندراوس دانيال، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي، بنطاق حي المناخ، والذي توفي عن عمر ناهز 60 عامًا.

وشهدت كنيسة مارمينا، حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذيية والدينية، ومن الطوائف المسيحية ورجال الدين الإسلامى وأئمة وزارة الأوقاف، وشيوخ من الأزهر ببورسعيد، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، نائبا عن محافظ بورسعيد، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف.

كما حضر الجنازة النائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعمرو الشافعي أمين عام حزب الشعب الجمهوري، وجمال عبد الحميد نائب عن رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان، ومن الشخصيات العامة، محمد جبر وسامي الرشيدي.