مطارات المملكة المتحدة تتأهب لستة أشهر أخرى من الإضرابات

تستعد المطارات البريطانية لمواجهة ستة أشهر أخرى من الإضرابات، بعد أن صوت عمال القطاع العام بمن فيهم مسئولو قوات الحدود على تمديد حملة الإضراب المهني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن اتحاد الخدمات العامة والتجارية فى بريطانيا قال اليوم الأربعاء إن 88% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الدوائر الحكومية كانت مؤيدة لمزيد من الإضرابات.

ويقدم ذلك تفويضا جديدا للاتحاد لتنفيذ إضرابات يشارك فيها الآلاف من موظفي الخدمة المدنية إذا لم يتم التوصل إلى حل في نزاع طويل الأمد حول الرواتب والمعاشات التقاعدية والأمن الوظيفي.

ويزيد التصويت أيضا من احتمال حدوث مزيد من التأخير في ميناء دوفر، الذي عانى من توقف طويل في الحركة خلال فترات ذروة العطلات.