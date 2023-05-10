مصطفى يونس: «التوأم لما يتعصبوا بينسوا نفسهم»

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انتقد مصطفى يونس، نجم الكرة المصرية السابق، أسلوب تعامل التوأم حسام وإبراهيم حسن مع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي، بشأن قرار إقالتهما من القيادة الفنية للفريق البورسعيدي.

وقال مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج (اللعيب) على قناة MBC مصر:" هناك فرق بين الحرص على شغلي وانتقاد رئيس النادي أو مجلس الإدارة، أنا بحب حسام وإبراهيم طول عمري وبعشقهم، ولكن كنت أتمنى اجتماعهم مع كامل أبوعلي".

أضاف:" أعلم أن رئيس النادي المصري لا يرد على رسائل التوأم ولكن القرار الصحيح في مثل هذه المواقف أقول السلام عليكم وأرحل فورًا".

أكمل:" ولكن هناك بعض أصدقائي في بورسعيد قالولي أن حسام وإبراهيم لما بيتعصبوا بينسوا نفسهم".

اتم:" حسام حسن هو الأقدر بقيادة تدريب منتخب مصر ولكن يجب عليه أن يهدأ سيكون أعظم المدربين إخلاصا في مصر، في النهاية أعتقد أن علاقة التوأم بالنادي المصري انتهت".