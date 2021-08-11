المزيد من الركاب الألمان يتحولون إلى القطارات في السفر عبر الحدود

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سجلت "دويتشه بان" الشركة المشغلة لسكك الحديد الألمانية أعدادا قياسية من الركاب في القطارات الدولية العام الماضي، فيما يتحول المزيد من المسافرين الأوروبين إلى ركوب القطارات.

واستقل إجمالي 21 مليون شخص قطارات "دويتشه بان" العابرة للحدود العام الماضي، حسبما أعلنت السكك الحديدية اليوم الثلاثاء.

وشكلت الرحلات الدولية أيضا حصة متنامية من ركاب قطارات "دويتشه بان" للمسافات الطويلة، وصلت إلى 16% في 2022.

وذكر ريتشارد لوتس الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بان" أنه يمكن الوصول الآن إلى حوالي 200 مكان في دول أوروبية أخرى من ألمانيا مباشرة، وتواصل خدمات الرحلات عبر الحدود التحسن.