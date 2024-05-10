السفير ماجد عبد الفتاح: ننتظر انعقاد الجامعة العربية قبل التقدم بطلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

أشاد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ،الجمعة، الذي اعترف بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة، معتبرا إياه «إنجازا كبيرا تحقق».



وأوضح خلال تصريحات عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن الخطوة القادمة تتمثل في تقديم دولة فلسطين طلبا رسميا جديدا للحصول على العضوية الكاملة إلى الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، والذي سيحيله بدوره إلى مجلس الأمن.



وقال إن مجلس الأمن سيكلف لجنة العضوية بدراسة الطلب وإصدار توصية للموافقة عليه أو رفضه، على أن تعلن الجمعية العامة القرار النهائي بعد بيان موقف مجلس الأمن، بشأن انضمام فلسطين.



وأشار إلى أن توقيت تقديم الطلب لم يحدد بعد لعدة أسباب، أبرزها انتظار انعقاد القمة العربية في البحرين في 16 مايو المقبل، بالإضافة إلى انتظار جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر، والتي قد تفضي إلى حلول سياسية لوقف الحرب.



ونوه إلى أن القرار الحالي، رغم عدم منحه العضوية الكاملة لفلسطين بشكل مباشر، إلا أنه يشكل ورقة ضغط قوية على الولايات المتحدة والدول المعارضة لإقامة دولة فلسطينية، مثل الأرجنتين والتشيك والنمسا والمجر.



وفي سياق متصل، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسعى إلى ضمان تفوق إسرائيل عبر دعمها بالمال والسلاح، وذلك لكسب أصوات الناخبين اليهود في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأمريكية المقبلة.



وأكد أن بعثة الجامعة العربية بصدد إصدار بيان بشأن المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مستشفى الشفاء ومجمع ناصر الطبي في غزة، للمطالبة بتحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية.