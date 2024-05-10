عبداللهيان وجوتيريش يشددان على الحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية أن أمیرعبد اللهیان ثمن، فی اتصال هاتفی مع جوتیریش، جهود الأمین العام للأمم المتحدة لإنهاء الحرب والإبادة الجماعیة التی تمارسها إسرائيل فی غزة.

وأعلن وزیر الخارجیة دعمه لرد حماس على مقترح وقف الحرب، ووضع جوتیریش فی صورة مشاوراته مع قطر والسعودیة ومصر، وإسماعیل هنیة رئیس المکتب السیاسی لحرکة حماس. وأضاف: "إن الکیان الصهیونی یواصل /سیاسة الإرهاب والإبادة الجماعیة/ ویحاول الآن خلق کارثة إنسانیة أخرى فی المنطقة من خلال إغلاق معبری رفح وکرم أبو سالم وجعل الجهود الدولیة لوقف الحرب غیر مثمرة.

بدوره ثمن الأمین العام للأمم المتحدة الإجراءات والمواقف الحکیمة لإیران من أجل تحقیق السلام والأمن فی المنطقة، وقال: لقد أکدت الأمم المتحدة منذ البدایة موقفها الثابت لتحقیق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فی أقرب وقت ممکن.

وتابع جوتیریش: نحن بصدد ممارسة الضغط على إسرائیل والتشاور بنشاط مع أمریکا والدول المؤثرة الأخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء فوری للحرب فی غزة والمنطقة، وخاصة لفتح معبر رفح فی أسرع وقت ممکن والمعابر الأخرى التی هی شریان حیوی لسکان غزة، موضحا أنه على اتصال دائم مع مصر وقطر والأردن.