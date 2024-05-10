يلتقي فريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على صالة ستاد برج العرب، في المباراة الثالثة من سلسلة مواجهات نصف نهائي دوري السوبر.

الأهلي يواجه الزمالك، فيما يلعب الاتحاد السكندري ضد سبورتنج، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة دوري سوبر السلة، والذي يقام بنظام الأفضل في 5 مواجهات متتالية بين الفريقين.

ويسعى الأهلي لحسم تأهله للنهائي بالفوز في المباراة الثالثة اليوم، بعدما فاز في المباراة الأولى 79-60، في أولى مواجهات الفريقين، مساء الإثنين الماضي، ثم حقق ثاني انتصاراته بنتيجة 76-71 في ثاني المواجهات الأربعاء الماضي.

وتفوق الأهلي في المباراتين السابقتين حيث تمكن من الخروح متفوقًا في كل فترات المواجهتين ولم يترك أي تقدم للزمالك.

وفي حال فوز الأهلي اليوم يتأهل مباشرة للدور النهائي دون الحاجة لخوض باقي مباريات سلسلة الخمس مواجهات.

من جهته يسعى الزمالك لاستعادة اتزانه ومحاولة العودة في النتيجة والفوز في مباراة اليوم للحفاظ على فرصه في التأهل للنهائي.

وفي حال فوز الزمالك تلعب المباراة الرابعة يوم الأحد 12 مايو، وأخيرًا المباراة الخامسة يوم الإثنين 13 مايو.