جهاز منتخب مصر في مباراة فيوتشر والبنك الأهلي

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توجه جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر والجهاز المعاون إلى استاد القاهرة لمتابعة مباراة فيوتشر والبنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة 22 للدوري الممتاز، عقب حضور مباراة سيراميكا وطلائع الجيش التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم باستاد المقاولون.

وتواجد طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد المدرب وسعفان الصغير مدرب الحراس ووليد بدر مدير إداري المنتخب، ومانويل باريونوفو مدرب الأحمال.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.