مقتل 61 شخصا بسبب موجة حر قياسية في تايلاند

ذكرت وزارة الصحة في بانكوك اليوم الجمعة، أن موجة حر قياسية، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح، إلى أكثر من 52 درجة، أودت حتى الآن، بحياة 61 شخصا، في تايلاند. والرقم أكثر مرتين من الرقم المسجل، لضربات الشمس، لعام 2023 بأكمله.

وحدثت معظم الوفيات في الشمال الشرقي، حيث تشكل الزراعة جزءا مهما من الاقتصاد. وشهدت موجة الحر في الأسابيع الأخيرة، بقاء درجات الحرارة ليلا عند نحو 30 درجة تقريبا، في بانكوك والكثير من الأجزاء الأخرى في البلاد.

وكانت درجات الحرارة في منتصف النهار- وهو مقياس يشمل الرطوبة وسرعة الرياح، إلى جانب درجة حرارة الهواء، أعلى من 50 درجة، بشكل منتظم. وحثت السلطات المواطنين على الحد من تواجدهم في الهواء الطلق.

وارجع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة إلى ظاهرة "النينو"، لكن ارتفاع درجات الحرارة في آسيا أعلى من المتوسط العالمي، حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة.

وشهدت بنجلاديش وفيتنام وميانمار والفلبين أيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي.