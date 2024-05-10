ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المخدرات

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما مخدرات بقيمة 2 مليون، و400 ألف جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصرين إجراميين) بالإتجار في المواد المخدرة. تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما،وهما: ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزته (5 كيلو أفيون)، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (15 كيلو حشيش، 3 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 3 كيلو، 6000 قرص لعقار "تامول" المخدر).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (2,4 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.