دمياط تشهد تغيرا مفاجئا في حالة الطقس بسرعة رياح محملة بالأتربة

شهدت محافظة دمياط، تغيرا مفاجئا في حالة الطقس خلال الساعات الماضية، حيث شهدت طقسا متقلبا، وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وكذلك تواجد سحب كثيفة وسرعة في الرياح المحملة بالأتربة.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فقد بلغت درجات الحرارة في محافظة دمياط، الصغرى 19 درجة والعظمى 33 درجة، كما أعلنت الهيئة في وقت سابق، احتمالية تساقط أمطار على بعض المدن الساحلية، مع وجود تغيرات كبيرة في حالة الطقس، كما نصحت المواطنين بارتداء الكمامات.

من جهتها قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، حسب بيان لها، بنشر معداتها في شوارع المدينة، ومتابعتها من غرفة العمليات المركزية لمتابعة الموقف أولا بأول، وإعداد التقارير اللازمة، تحسبا لتساقط الأمطار خلال الساعات القادمة، فضلا عن تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على المجالس المحلية الاستعداد لاستقبال التغيرات الجوية المعلن عنها، مشيرة إلى نشر بعض الإرشادات بشأن التعامل مع الأمر بشكل يضمن سلامة الجميع، فضلا عن تكثيف الحملات المرورية خاصة بالطرق السريعة لمتابعة التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة واتباع أنظمة الأمان أثناء القيادة.