 إصابة 14 شخصا إثر انقلاب مقطورة يسحبها جرار في ألمانيا - بوابة الشروق
الجمعة 10 مايو 2024 11:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 14 شخصا إثر انقلاب مقطورة يسحبها جرار في ألمانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 11:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 11:04 ص

أصيب 14 شخصا أثناء سفرهم في مقطورة يسحبها  جرار في ولاية تورينجن بشرقي ألمانيا.

وجرى نقل رجل - 26 عاما، وامرأة - 19 عاما، جوا إلى المستشفى لإصابتهم بإصابات خطيرة، وفقا لما قاله المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ليل الخميس. ووفقا للتحقيقات الأولية فإن المقطورة إنقلبت أثناء محاولة الإستدارة للاتجاه المعاكس في فترة ما بعد الظهيرة.

وأفادت الشرطة بأنه تم إرسال مروحتي إنقاذ إلى موقع الحادث.

وأصيب 12 شخصا بإصابات طفيفة في الحادث الذي وقع بالقرب من بلدية "ديونا"، 140 كيلو متر شرق لايبتسيج، من بينهم السائق- 22 عاما، وفقا للشرطة.

وقالت الشرطة إنه يجري التحقيق مع سائق الجرار بتهمة الإهمال المتسبب في أذى جسدي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك