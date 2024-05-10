كريم السبكي: عمرو يوسف باع قلبه في فيلم شقو

كشف الفنان عمرو يوسف، عن تردد المخرج كريم السبكي في الحديث مع الفنانة يسرا للمشاركة في بطولة فيلم« شقو»، وذلك بسبب احتمال رفضها تقديم دور شرير.

وتابع خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، «بعد ما حكيت ليسرا دورها قالت لي حلو.. خلي كريم يكلمني».

من جانبها، قالت الفنانة يسرا إنها أعجبت بتوليفة الفيلم، مشيدة بقدرة «يوسف» على إقناعها بقبول الدور.

ورد الفنان عمرو يوسف قائلا إنه كان يمتلك موهبة البيع في صغره قبل أن يفتقدها بعد العشرينات، معقبا:« وأنا صغير كنت ببيع أي حاجة».

وأعرب عن شكره للفنانة يسرا لمشاركتها في الفيلم، مؤكدا أنها كانت عمودا مهما جدا في العمل.

وحول عصبيته في الفيلم، أوضح «يوسف» أنه شخص هادئ بطبيعته، موضحا أنه لا يتعصب بسهولة ويفضل الحديث بالعقل دائما.

وأشاد المخرج كريم السبكي بأداء الفنان عمرو يوسف في مشاهد الأكشن الصعبة بفيلم «شقو»، قائلاً: "«عمرو يوسف باع قلبه في الفيلم بكمية مشاهد مش طبيعي أن ممثل يعملها».

من جانبه، كشف الفنان عمرو يوسف عن ردة فعل والدته بعد مشاهدة الفيلم، قائلا: «عندما شاهدت والدتي الفيلم، سألتني: المشاهد دي مش حقيقية صح؟ قلت لها: مش حقيقية، وبعد انتهاء الفيلم، قلت لها الحقيقة».