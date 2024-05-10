حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة

شن رئيس حي شرق مدينة نصر، اللواء أحمد جودة عبدالسميع، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتشديد المراقبة على المخابز الحكومية ومخابز إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي للتأكد من الالتزام بأسعار وزارة التموين الجديدة.

جاءت تلك الحملات استجابة لشكاوى المواطنين الورادة فيما يخص التأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية التي أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق، والتي راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصا على مصلحة المواطن، مع التأكيد على إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي للمواطن في مكان ظاهر.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف حملات أعمال الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.