وفد من صندوق النقد الدولي يصل إلى باكستان

وصل فريق من الخبراء الفنيين من صندوق النقد الدولي إلى باكستان، لإجراء محادثات حول برنامج قرض جديد وإعدادات بشأن الميزانية.

ووفقا للتفاصيل، وصل عدد قليل من أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، إلى إسلام آباد، لمساعدة وزارة المالية في وضع اللمسات النهائية، على ميزانية العام المالي(2024-2025)، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن الفريق سيبقى في باكستان، لأكثر من عشرة أيام، بينما أعضاء آخرون من بعثة الصندوق، من المرجح أن يصلوا إلى إسلام آباد ، ليلة 16 مايو .

وستجري البعثة محادثات مع إسلام آباد حول برنامج قرض جديد.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد اعرب في 30 أبريل الماضي عن ارتياحه لقرار صندوق النقد الدولي صرف الدفعة الأخيرة بقيمة 1ر1 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي لبلاده، مشيرا إلى أمله في أن تسهم هذه الأموال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وكان صندوق النقد الدولي وباكستان توصلا إلى اتفاق على مستوى خبراء البنك بشأن المراجعة الثانية والأخيرة في 20 مارس 2024 للمبلغ المتبقي البالغ 1ر1 مليار دولار.

ووقعت باكستان وصندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ في شهر يوليو الماضي بهدف دعم إسلام أباد في التغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد، والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية .