بولندا: احتجاجات للمزارعين والمعارضة ضد السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبى

نظم آلاف من المزارعين والنشطاء اليمينيين فى بولندا مظاهرة في وارسو اليوم الجمعة ضد السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي.

وأطلق المتظاهرون الأبواق وصافرات الإنذار وأطلقوا الألعاب النارية دعما لمطالب تقليص الإجراءات البيئية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي. وقدرت متحدثة باسم بلدية وارسو عدد المتظاهرين بما يتراوح ما بين 30 ألفا و35 ألفا، وهو أقل بكثير من الرقم الذي توقعه المنظمون.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: " لنبتعد عن الصفقة الخضراء"، و"يمكن لبروكسل أن تأكل الدود، ونحن نفضل شريحة لحم مع البطاطس". وتم تسليم الالتماس إلى مكاتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية.

وكانت فروع نقابة عمال تضامن قد دعت إلى الاحتجاج، بما في ذلك فرع صغار المزارعين.