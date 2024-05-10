سويسرا: إجراءات المسار السريع للبت في طلبات اللجوء أثبتت فعاليتها

أفادت أمانة الدولة للهجرة في برن، اليوم الجمعة، أن سويسرا سجلت انخفاضا في طلبات اللجوء المقدمة من اشخاص قادمين من دول شمال أفريقيا في ظل عدم وجود احتمالية للنجاح في الحصول على اللجوء بعد تطبيق سويسرا إجراءات المسار السريع لاتخاذ القرار.

وقالت أمانة الدولة للهجرة إن عدد طالبي اللجوء من المغرب والجزائر وتونس وليبيا انخفض بحوالي 40٪ في أنحاء سويسرا منذ بدء تطبيق إجراء الفصل في طلب اللجوء خلال 24 ساعة منذ ستة أشهر.

وحسب أمانة الدولة للهجرة، تم تنفيذ إجراءات المسار السريع على مستوى البلاد ولم يتم منح اللجوء إلا لحوالي 1٪ من المتقدمين من هذه البلدان.

وأشارت أمانة الدولة للهجرة إلى أن إجراءات المسار السريع تهدف إلى منع المتقدمين من إثقال كاهل الإدارات التي تتعامل مع طلبات اللجوء دون داع.

وقالت أمانة الدولة للهجرة، إنه قد تم إلغاء ما يقرب من نصف الطلبات البالغ عددها 413 طلبا لأن طالبي اللجوء إما غادروا الإدارة أو خالفوا التزامهم بالتعاون.

وتم رفض طلبات حوالي 100 شخص لأن دولة أوروبية أخرى كانت مسؤولة عن طلباتهم، كما تم رفض طلبات اللجوء في 31 حالة.

وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية القرارات في 14 طعنا.