عمرو أديب: أزمة تخفيف أحمال الكهرباء لن تنتهي قريبا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء لن تنتهي قريبا.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك ضغطًا متزايدًا على استهلاك الغاز لمحطات الكهرباء، ما يُرجح استمرار الوضع الحالي لفترة من الوقت.

وأوضح أن أزمة تخفيف الأحمال مستمرة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك مصاعب جمة في العودة للوضع الطبيعي لمنظومة الكهرباء.

وأشار أديب إلى أن هناك شكاوى من انقطاع للكهرباء عن بعض المعابد في الأقصر وأسوان أثناء زيارة السياح لها.

وشدد على ضرورة البحث في هذا الأمر، وتجنب قطع الكهرباء عن المعابد للمحافظة على العوائد السياحية، ولكون السياح لا علاقة لهم بتخفيف الأحمال.

وقبل أيام، ردّ المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على معلومات أثيرت بشأن انقطاع الكهرباء عن مزارات سياحية وتحديدا في المعابد، أثناء إجراء وفود سياحية جولات داخلية بها ما ينذر بحالة فوضى أثناء الدخول والخروج بما قد يصل إلى إمكانية حدوث إصابات.

وقال الحمصاني إن المنشآت السياحية والمصانع وغيرها من المنشآت الحيوية يتم إعفاؤها من تخفيف الأحمال.

وأضاف أنه يجب التفرقة بين ما إذا كان الأمر تخفيف أحمال كهرباء أم عطل فني مفاجئ، موضحا أن الأمر إذا كان تخفيف أحمال فيمكن التواصل مع شركة الكهرباء لمراعاة عدم قطع التيار عن هذه الأماكن.

وجدّد التأكيد على أن المنشآت السياحية معفاة من تطبيق تخفيف الأحمال عليها.