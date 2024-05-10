مندوب فلسطين أمام الأمم المتحدة: عضويتنا الكاملة في المنظمة رسالة قوية لإسرائيل

اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية تأخرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني لكن الوقت لم يفت بعد.

وأكد منصور في كلمته خلال اجتماع للتصويت على مشروع قرار بمنح بلاده العضوية الكاملة، أن منح فلسطين العضوية الكاملة سيوجه رسالة قوية إلى إسرائيل، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



وتساءل منصور عن مصير نحو 1.4 مليون فلسطيني في مدينة رفح جنوب غزة، هل سيبقون مكانهم، أم سيتم تهجيرهم قسرياً إلى مكان آخر، أم سيتم إبادتهم بشكل جماعي؟

وقال منصور: "يوم ما ستحتل فلسطين مكانها الطبيعي بين الشعوب الحرة.. الاحتلال مفروض علينا لكن الحرية هي مصيرنا الوحيد".



وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الماضي طلبا لمجلس الأمن للنظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 18 أبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.



ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) ضد الطلب.



وتحظى فلسطين حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.