إقامة صلاة الجمعة الأولى في كنيسة اسطنبول القديمة التي تحولت إلى مسجد

أقام المسلمون صلاة الجمعة في كنيسة شورا التاريخية القديمة، أحد أشهر المعالم الأثرية في العصر البيزنطي في إسطنبول، لأول مرة منذ تحويلها إلى مسجد، حسبما ذكرت قناة تي أر تي الحكومية.

وتم تحويل كنيسة شورا ، التي كانت متحفا سابقا ، بشكل رسمي إلى مسجد في عام 2020.

وبعد أعمال ترميم طويلة، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المعلم الذي يعود إلى القرن الرابع والمسجل بقائمة التراث العالمي لليونيسكو، كمسجد يوم الاثنين الماضي.

يشار إلى أنه في عام 2020 ، تم تحويل كنيسة آيا صوفيا الشهيرة في اسطنبول إلى مسجد بعد مرسوم أصدره أردوغان.

وتم تحويل الكنيستين إلى مسجدين بعد الفتح العثماني لإسطنبول عام 1435.

ثم أصبحت آيا صوفيا متحفا في عام 1935 وشورا في عام 1945.وقد قوبل تحويل الكنيستين بانتقادات دولية.

وانتقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عملية تحويل شورا ووصفها بأنها "عمل يهين تاريخ اسطنبول الغني" قبل اجتماعه المقرر مع أردوغان في 13 مايو الجاري في تركيا.