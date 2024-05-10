القاهرة الإخبارية: مصر تجدد تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح

أفادت القاهرة الإخبارية، بأن مصدر رفيع المستوى صرح بأن «مصر تجدد تحذيرها لكل ‏الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية»‏‎.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر قصف جيش الاحتلال ‏الإسرائيلي عدة منازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة، تركز بمدينة رفح جنوب القطاع‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن جيش الاحتلال استهدف دراجة نارية على شارع ‏صلاح الدين شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين، كما استشهد ‏فلسطيني، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية قرب ملعب فلسطين وسط مدينة غزة‎.‎

وغادرت وفود حماس وإسرائيل للقاهرة بعد مفاوضات استمرت ليومين، مع استمرار بعض ‏النقاط الخلافية، وفقا لتصريحات مصدر رسمي لقناة القاهرة الإخبارية.‏





