القاهرة الإخبارية: مصر تجدد تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح

أفادت القاهرة الإخبارية، بأن مصدر رفيع المستوى صرح بأن «مصر تجدد تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية».
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة، تركز بمدينة رفح جنوب القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن جيش الاحتلال استهدف دراجة نارية على شارع صلاح الدين شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين، كما استشهد فلسطيني، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية قرب ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.
وغادرت وفود حماس وإسرائيل للقاهرة بعد مفاوضات استمرت ليومين، مع استمرار بعض النقاط الخلافية، وفقا لتصريحات مصدر رسمي لقناة القاهرة الإخبارية.