عقدت اللجنة القنصلية المشتركة العاشرة لإيران والإمارات، في أبو ظبي بعد انقطاع دام 10 سنوات، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأوضحت الوكالة برئاسة نائب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا بيكدلي، ونائب وزير الخارجية الإماراتي خالد عبد الله بالهول.

وشارك في الاجتماع سفير إيران لدى أبوظبي رضا عامري، وممثلون عن المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة العدل والتعليم وجمعية الهلال الأحمر ومؤسسة الموانئ والشحن.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا القنصلية والتعاون القضائي والشرطي والنقل البحري والعبور، وحل مشاكل المواطنين.