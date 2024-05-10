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تسبب حجب العلم التونسي في دورة للسباحة بمسبح رادس؛ امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في غضب عارم في تونس، استدعى تدخلا مباشرا من الرئيس قيس سعيد.

وخلال بطولة الماستر المفتوحة للسباحة في المسبح الأولمبي برادس وضع اللجنة المنظمة رداء لحجب العلم التونسي تطبيقا لعقوبات الوكالة العالمية بحق تونس التي أعلنت عنها في نهاية أبريل الماضي.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة صور الحجب على نطاق واسع وسط انتقادات حادة لتأخر الإجراءات الإدارية لتفادي مثل هذه العقوبة. وقالت وزارة الرياضة في بيان لها إنها ستفتح تحقيقا في ذلك.

وزار الرئيس قيس سعيد بشكل مفاجئ مسبح رادس الذي تقام به البطولة، وقام بتأدية تحية رسمية للعلم بمرافقة فرقة عسكرية. وأعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مقرها بمدينة مونتريال الكندية، عن عقوبات ضد تونس لعدم مواءمة قوانينها للوائح الوكالة لعام 2021، رغم حيازتها مهلة أربعة أشهر منذ نوفمبر الماضي.

وقال مسؤولون في تونس إنه يجري استكمال الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لرفع العقوبات في اقرب وقت.