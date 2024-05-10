- المصيلحي: الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن وتستعد لاستقبال أكثر من المستهدف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 2.3 مليون طن قمح من المزارعين عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى أمس الجمعة.

ووجه علي المصيلحى وزير التموين، بتقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن وتستعد لاستقبال أكثر من المستهدف، لافتا إلى أن الموسم هذا العام مبشر جدا بالخير.

كما وجه المصيلحي، كل المديريات باستقبال جميع الكميات الموردة وتوزيع الفائض على جميع أماكن التخزين، لافتا إلى أن السعات التخزينية بالمحافظات تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر والشؤن التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأشار المصيلحي إلى أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 2000 جنيه جعل معدلات التوريد مرتفعة وعالية ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم.

ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏ الدولارية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الموسم المحلي هذا العام ارتفعت به نسبة التوريد عن العام الماضي، لافتا إلى زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 إردب قمح.

وأكد كمال استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتى 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.