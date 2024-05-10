أقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) للمرة الأولى بأنه "تفاجأ" بهجوم حركة حماس على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر.

وكتب الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "اعترف جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد للمرة الأولى بأنه تفاجأ بأحداث 7 أكتوبر"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "جاء ذلك في وثيقة أعدها الموساد للطبعة الجديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "الاعتراف قد يبدو بديهيا، لكنه يحمل في الواقع أهمية عندما يظهر في منشور رسمي للوكالة".

وأوضح الخبير الأمني الإسرائيلي، أنه "رغم أن الوثيقة لم تكن موقعة، من الواضح لأي شخص مطلع على إجراءات عمل المنظمة (الموساد) فإن كل كلمة فيها تمت الموافقة عليها من قبل مدير الموساد ديفيد بارنياع".

وذكر ميلمان أن الوثيقة توضح أن "الموساد - في نطاق دوره - لا يركز على الساحة الفلسطينية، ولكن من الناحية العملية، فمن المؤكد أن لديه اتصال وتفاعل مع العديد من الأطراف المتعلقة بهذا المجال".

وفي 7 أكتوبر أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".