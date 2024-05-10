8 شهداء في قصف إسرائيلي لمواقع وسط قطاع غزة

استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب آخرون في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على أحد المنازل وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في غارات منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 من سكانه، وإصابة آخرين لم يعرف عددهم حتى الآن.

كما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية مركز شهداء الزيتون التابع لوزارة الصحة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في أقسامه.

وفي سياق متصل، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف في محيط منطقة "عسقولة" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وعلى المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية عدة مناطق في المحافظة الوسطى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 217 يوما، ما أسفر عن استشهاد 34 ألفا و904 أشخاص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78 ألفا و514 آخرين، في حصيلة غير نهائية.