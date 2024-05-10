39 شهيدا فلسطينيا في ست مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال يوم واحد

استشهد 39 فلسطينيا، وأصيب 58 آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مواقع سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال يوم واحد.

وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن جيش الاحتلال ارتكب، على مدار الساعات الـ24 الماضية، ست مجازر بحق العائلات الفلسطينية في غزة، أسفرت عن استشهاد 39 شخصا وإصابة 58 آخرين، لافتة إلى أن هذه الحصيلة تشمل من تم نقلهم للمستشفيات، فيما لا يزال ضحايا آخرون تحت الركام بانتظار تدخل طواقم الانقاذ والدفاع المدني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ سبعة أشهر، متسببا باستشهاد 34 ألفا و904 فلسطينيين، وإصابة 78 ألفا و514 آخرين، في حصيلة غير نهائية.