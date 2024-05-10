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مئات اليمنيين ينظمون مسيرة في تعز تضامنا مع غزة

صنعاء - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 8:22 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 8:22 م

نظم مئات اليمنيين، اليوم الجمعة، مسيرة في مدينة تعز، تضامنا مع قطاع غزة. ونظمت المسيرة "الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين"، حيث جاب المتظاهرون عدة شوراع في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا. وردد المشاركون في المسيرة هتافات منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، محذرين من عواقب اجتياح مدينة رفح.

وفي المسيرة، تم رفع لافتات "من تعز إلى غزة.. نحن معكم.. نحن سندا لكم". وعلى هامش المسيرة، قال المتظاهر محمد سيف لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب أ) إن "احتجاج اليوم يأتي استمرارا للتضامن المستمر الذي يعبر عنه أبناء مدينة تعز نصرة لغزة".

وأضاف أن"غزة تعيش أسوأ الأوضاع في العالم بمختلف المجالات، بسبب العدوان الإسرائيلي، ما يستوجب منا جميعا العمل على وقف ذلك".

وطالب المجتمع الدولي "باتخاذ مواقف جادة لوقف الهجمات الإسرائيلية على عموم قطاع غزة". وشهدت مدينة تعز مظاهرات متعددة خلال الفترة الماضية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

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