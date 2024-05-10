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إعادة تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة في روسيا

موسكو - قنا
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 11:37 م

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة، بعد موافقة مجلس الدوما على ترشيحه في هذا المنصب.

وذكرت الرئاسة الروسية، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن إعادة تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة بما يتماشى مع الفقرة "أ" من المادة 83 من الدستور.

وأوضحت أنه في غضون 14 يوما، سيرفع رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما قائمة مرشحيه لمناصب نواب رئيس الوزراء، والوزراء الفدراليين، باستثناء وزارات الأمن الداخلي والدفاع والخارجية الخاضع تشكيلها لإجراءات خاصة.

جدير بالذكر أن الرئيس بوتين كان قد أدى، في السابع من مايو الماضي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وبموجب ذلك استقالت الحكومة السابقة برئاسة ميخائيل ميشوستين، غير أن حاكم الكرملين أعاد تكليف رئيس الحكومة السابقة بتشكيل حكومة جديدة.

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