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شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 10:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 10:58 ص

أطلق رجل محتجز بأحد أقسام باريس النار، أمس الخميس، على شرطيين اثنين بعد أن انتزع سلاح أحدهما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت قناة "بي إف إم تي" وصحيفة "لو باريزيان" الفرنسيتين، نقلا عن مصدر بالشرطة، بأن الرجل كان قد ألقي القبض عليه ليل الخميس بسبب العنف المنزلي.

وبحسب التقارير، فقد انتزع الرجل السلاح وأطلق النار على الشرطيين أثناء قيام شرطي بتفتيشه داخل القسم.

وأصيب أحد الشرطيين في الجزء العلوي من جسده فيما أصيب الآخر في فخذه. ووفقا لما ورد، فقد أصيب المهاجم أيضا عندما رد أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وقالت نقابة الشرطة إن الموظفين في القسم الذي شهد الحادث ، والواقع في الدائرة 13 في باريس، على الضفة اليسرى لنهر السين، كانوا "في حالة صدمة".


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