ضبط شخص لإدارته تطبيقات وصفحات تنشر أسعارا غير حقيقية للذهب والعملة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص ببنى سويف، يدير تطبيقات ومواقع إلكترونية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في نشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء وإدارة شخص (35 "تطبيقا للهواتف المحمولة، موقعا إلكترونيا بدون ترخيص، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي") واستخدامها في نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، متخذا من عقار كائن بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف مقرا لمزاولة ذلك النشاط.

تم استهداف مقر العقار المشار إليها، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (جهاز "لاب توب"، هاتف محمول،المستخدمان في إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات"، 3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة "يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه").

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.