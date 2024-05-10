رومانيا تقدم تسهيلات للمتهربين لسداد المتأخرات الضريبية

لن يعاقب القانون الروماني على التهرب من الضرائب التي تصل إلى مليون يورو (1ر1 مليون دولار)، شريطة أن يسدد دافع الضرائب المخالف ما عليه في غضون شهر، وذلك بعد أن وقع الرئيس كلاوس يوهانيس القانون ذي الصلة اليوم الجمعة.

وكانت المحكمة العليا الرومانية قد وافقت في وقت سابق على الإجراء المثير للجدل ، الذي يستهدف استرداد مبالغ كبيرة من الضرائب غير المدفوعة.وكان الحد الأعلى السابق 100 ألف يورو.

وأقر برلمان بوخارست التعديل قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد. وكان مدعوما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو وحزب الليبراليين الوطنيين بزعامة رئيس مجلس الشيوخ نيكولاي سيوكا، وهما شريكان في الائتلاف الحاكم. وعرض حزبان معارضان محافظان القانون على المحكمة.

وتعرض يوهانيس لانتقادات لإخفاقه في إعادة القانون إلى البرلمان لتجديد مناقشته. وكان هذا المسار مفتوحا أمامه كرئيس ، رغم حكم المحكمة العليا.

وينص القانون الجديد على أن يواجه المتهرب من الضرائب عقوبة سجن مخفضة في حالة الدفع مباشرة قبل بدء إجراءات التقاضي. وتفرض أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين وثماني سنوات بشكل عام على التهرب الضريبي في رومانيا.