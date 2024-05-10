قال الإعلامي عمرو أديب، إن الضرائب تمثل 70% من الإيرادات في الموازنة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الدولة تفكر في زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة، متابعا: «كمية الرسوم على أي شيء بتشتريه أصبجت مرعبة الناس في مصر عارفة الحل كويس لكن في قوى تمنعه التغيير علشان أرباحهم».

وأشار إلى أن التعامل مع الأزمة الاقتصادية يبدو واضحًا، لكن هناك من يُعطله لتحقيق مصالح شخصية.

ونوه بأن الانخراط في التعامل مع الأزمة الاقتصادية لا يتم إلا من خلال البيع، مستشهدًا بإتباع هذا السيناريو في الفترة الماضية وما أفرزه من نتائج إيجابية لا سيما بعد صفقة رأس الحكمة.

ونوه بأن الحكومة أعلنت أنها تستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار، لكن هذا الأمر يتطلب وقتًا.