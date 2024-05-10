مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة حول الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور جمال الشاعر، مائدة مستديرة بعنوان "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد" وذلك يوم الأحد القادم 12مايو في السابعة مساء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير المائدة الكاتب والشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، ويشارك بها كلا من: المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والكاتب الصحفي خالد البرماوي، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والمخرج خالد محمد الأتربي، رئيس القناة الفضائية المصرية، والدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام سابقا، والدكتور عبدالله على بانخر أستاذ مساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعلاء الغطريفى، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، والمخرج عمرو عابدين، رئيس قناة النيل للدراما، والمخرج محمد الجازوى رئيس قنوات النهار، والدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، والمخرج وليد حسن رئيس القناة الأولى المصرية.