عمرو يوسف ويسرا وكريم السبكي يكشفون كواليس «شقو»

قال الفنان عمرو يوسف، إن بطولة السينما لها إحساس مختلف تماما عن الدراما، مشيرا إلى أن الوقت الذي استغرقه فريق عمل فيلم «شقو» في التحضير أكبر بكثير مما قد تحظى به بعض المسلسلات.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن السينما تتمتع بطعم مختلف، فالأعمال الدرامية تدخل البيوت وتشاهدها العائلات في منازلهم، بينما يخرج الجمهور من بيوتهم ويدفع ثمن التذكرة لمشاهدة فيلم سينمائي، موضحا أن هذا يضفي على النجاح طعما خاصا.
وأعرب عن سعادته بنجاح فيلم «شقو»، مؤكدا أنه يتذكر كل تفاصيل الفيلم ومشاهده، قائلا: «الفيلم بالنسبة لي كل لقطة ولحظة وكل مشهد حافظ تفاصيله، وكل تفصيلة في الفيلم محفورة في دماغي بشكل غير طبيعي، وسعيد جدًا بالنجاح على قدر تعب ومجهود فريق العمل سعيد بنجاحه».
وكشف عن ممارسته للرياضات القتالية مثل الكاراتيه والكونغفو منذ صغره، موضحا أن ذلك ساعده في أداء مشاهد الأكشن والبوكس في الفيلم.
وأضاف أن المخرج كريم السبكي كان حريصا للغاية على كل تفاصيل مشاهد الملاكمة في الفيلم، وذلك لكونها رياضته المفضلة التي يمارسها منذ فترة طويلة.
من جانبه أوضح «السبكي» أنه شارك في بطولات ملاكمة خلال دراسته الجامعية، ولا يزال يمارسها كرياضة حتى الآن.
وأعلن عن أنه سيقدم جزءا ثانيا من الفيلم، مشيرا إلى أن فكرة الجزء الثاني كانت موجودة منذ كتابة السيناريو الأول، مضيفا أن هناك تفاصيل كثيرة في تاريخ الشخصيات لو أضيفت لخرج الفيلم 4 ساعات.
من جانبها، قالت الفنانة يسرا إنها أحبت الفيلم كثيرا لدرجة أنها حفظت حوار الشخصيات، مضيفة: «أصحابي وأقاربي اتفرجوا على الفيلم 3 مرات، أنا فرحانة فرحة عمري بنجاحه».