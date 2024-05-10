عمرو يوسف ويسرا وكريم السبكي يكشفون كواليس «شقو»

قال الفنان عمرو يوسف، إن بطولة السينما لها إحساس مختلف تماما عن الدراما، مشيرا إلى أن ‏الوقت الذي استغرقه فريق عمل فيلم «شقو»‏‎ ‎في التحضير أكبر بكثير مما قد تحظى به بعض ‏المسلسلات. ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الخميس، أن السينما تتمتع بطعم مختلف، فالأعمال الدرامية تدخل البيوت وتشاهدها العائلات في ‏منازلهم، بينما يخرج الجمهور من بيوتهم ويدفع ثمن التذكرة لمشاهدة فيلم سينمائي، موضحا أن ‏هذا يضفي على النجاح طعما خاصا‎.‎

وأعرب عن سعادته بنجاح فيلم «شقو»، مؤكدا أنه يتذكر كل تفاصيل الفيلم ومشاهده، قائلا: ‏‏«الفيلم بالنسبة لي كل لقطة ولحظة وكل مشهد حافظ تفاصيله، وكل تفصيلة في الفيلم محفورة في ‏دماغي بشكل غير طبيعي، وسعيد جدًا بالنجاح على قدر تعب ومجهود فريق العمل سعيد ‏بنجاحه».‏

وكشف عن ممارسته للرياضات القتالية مثل الكاراتيه والكونغفو منذ صغره، موضحا أن ذلك ‏ساعده في أداء مشاهد الأكشن والبوكس في الفيلم. ‏

وأضاف أن المخرج كريم السبكي كان حريصا للغاية على كل تفاصيل مشاهد الملاكمة في الفيلم، ‏وذلك لكونها رياضته المفضلة التي يمارسها منذ فترة طويلة‎.‎

من جانبه أوضح «السبكي» أنه شارك في بطولات ملاكمة خلال دراسته الجامعية، ولا يزال ‏يمارسها كرياضة حتى الآن.‏

وأعلن عن أنه سيقدم جزءا ثانيا من الفيلم، مشيرا إلى أن فكرة الجزء الثاني كانت موجودة منذ ‏كتابة السيناريو الأول، مضيفا أن هناك تفاصيل كثيرة في تاريخ الشخصيات لو أضيفت لخرج ‏الفيلم 4 ساعات.‏

من جانبها، قالت الفنانة يسرا إنها أحبت الفيلم ‏‎ ‎كثيرا لدرجة أنها حفظت حوار الشخصيات، ‏مضيفة: «أصحابي وأقاربي اتفرجوا على الفيلم 3 مرات، أنا فرحانة فرحة عمري بنجاحه». ‏