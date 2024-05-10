أوكرانيا: روسيا تفقد 479 ألفا و710 جنود منذ بدء العملية العسكرية

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن روسيا فقدت 479 ألفا و710جنود في أوكرانيا، منذ بدء غزوها الشامل في 24 فبراير 2022 .

ويشمل هذا الرقم 980 جنديا، ضمن خسائر القوات الروسية، في الساعات الـ24 الماضية، حسب صحيفة "كييف اندبندنت" الأوكرانية اليوم الجمعة.

وأضاف التقرير أن روسيا خسرت أيضا 7434 دبابة و14 ألفا و313 مركبة قتالية مدرعة و16 ألفا و691 مركبة وخزان وقود و12 ألفا و387 نظاما مدفعيا و1062 نظام إطلاق صواريخ متعدد و793 نظام دفاع جوي و349 طائرة و325 مروحية، و9826 طائرة مسيرة و26 سفينة وقاربا وغواصة.

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022.