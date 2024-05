محمد صلاح يترشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ينافس محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا في موسم 2023-2024.

وأعلن الحساب الرسمي لجائزة «جلوب سوكر» على موقع التواصل «إكس» عن قائمة المرشحين للتنافس على الجائزة كأفضل لاعب في أوروبا في الدوريات الخمس الكبرى في الموسم الذي أوشك على الانقضاء 2023-2024.

وشهدت قائمة المرشحين للجائزة تواجد محمد صلاح إلى جانب 19 نجما من أبرز نجوم القارة الأوروبية، وعلى رأسهم مبابي وبيلينجهام، وفودين، وهالاند وهاري كين، وفينيسيوس جونيور.

وقدم محمد صلاح مستوى متباينا في الموسم الحالي بعد تعرضه للإصابة في منتصف الموسم خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، وغيابه عن مباريات هامة لليفربول.

وعلى الرغم من ذلك يواصل محمد صلاح تصدر هدافي ليفربول في الموسم الحالي، إلى جانب احتلاله المركز الخامس في سباق هدافي البريميرليج برصيد 18 هدفا خلف هالاند المتصدر صاحب الـ25 هدفا.

🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST MEN'S PLAYER are: Bastoni, Bellingham, Çalhanoğlu, Foden, Griezmann, Grimaldo, Guirassy, Haaland, Hummels, Kane, Kimmich, Kroos, Lautaro, Mbappé, Palmer, Rodrigo, Saka, Salah, Bernardo and Vinícius Jr. pic.twitter.com/pt8TzZxn9g