أتالانتا يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بثلاثية أمام مارسيليا

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واصل أتالانتا مغامرته في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية.

وتغلب أتالانتا (3-0) على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وكان الفريق الإيطالي تعادل (1-1) على ملعب نظيره الفرنسي في مباراة الذهاب، على ملعب فيلودروم يوم الخميس الماضي، ليفوز (4-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويبلغ نهائي إحدى المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى ملعب جيويس، افتتح النيجيري الدولي أديمولا لوكمان التسجيل لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 30، فيما تكفل زميله الشاب ماتيو روجيري بإحراز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 52.

وأحرز المالي البلال توريه الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

وضرب أتالانتا موعدا في المباراة النهائية، التي تجرى يوم 22 مايو الجاري على ملعب أفيفا بالعاصمة الأيرلندية دبلن، مع باير ليفركوزن.