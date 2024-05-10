شهد قسم الدراسات الإسلامية بقاعة المناقشات الجديدة بالكلية مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد محمد أحمد محمد الجارحي، بعنوان: "الأبعاد الإنسانية وأثرها فى فقه المرأة" دراسة تحليلية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على حقوق المرأة من خلال الجندر وموقف التربية الإسلامية منها، وقد استخدم الباحث المنهجين الوصفي، والاستنباطي لتحقيق أهداف دراستها، وتوصل لعدة نتائج من أهمها: أن الجندر، مصطلح غامض وهو تعريب للکلمة "Gender" من الإنجليزية, ويجعله البعض مرادفاً لکلمة SEX ، بمعنى الجنس من باب التمويه, ثم عُرب بـ " النوع الاجتماعي" ، ومن مخططات الجندر لإفساد المرأة التشكيك في مفهوم القوامة، کذلك الدعوة إلى الحرية الجنسية المنفلتة والاعتراف بالشواذ وقبول شذوذهم.

أما النتائج المتعلقة بحقوق المرأة من منظور التربية الإسلامية فکانت: أن المرأة شقيقة الرجل من حيث الأصل, والمنشأ, والمصير, تشترك معه في عمارة الكون " کلاً فيمَ يخصه" ، بلا فرق بينهما في عموم الدين والتوحيد والعقيدة والعمل، وفي عموم التشريع والحقوق والواجبات، کما أن عمل المرأة ووظيفتها الأصلية هو: القيام بحق الزوج بتوفير السکن والاستقرار النفسي والاجتماعي له، والأمومة الحقة في رعاية الأبناء والقيام بحقهم في التربية على الأخلاق والقيم الفاضلة، کذلك إن إتيان الشذوذ الجنسي بجميع صوره نوع من الإرتکاسة في الدين والفطرة والإنسانية، وهو من أکبر الجرائم التي کان الوعيد عليها باللعن والخسران المبين في الدنيا والآخرة.

وتوصلت الدراسة للعديد من التوصيات منها: الحاجة الماسة لإعادة قراءة واقع المرأة المسلمة قراءة نقدية متأنية بعيداً عن التعصب والمثالية، قراءة متوازنة تضعها في مکانها الصحيح متمتعة بکامل حقوقها التي کفلها لها الإسلام بحيث تکون واقعاً ملموساً في حياتها، کذلك تبصير المجتمع والنساء على وجه الخصوص بالمخططات الماکرة التي تسوغ وتمهد لها أجندات ومؤتمرات الغرب, وذلك من خلال الإعلام, والمناهج الدراسية، والأنشطة الطلابية.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور محمد ممدوح شحاته أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد كلية الآداب جامعة المنيا "مشرفا"، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور ماهر عيد على إبراهيم أستاذ الدراسات الإسلامية كلية الآداب جامعة جنوب الوادي "رئيسا ومناقشا"، والدكتور ياسر حسن عبدالتواب أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد كلية الآداب جامعة المنيا "مناقشا"، والدكتور محمد ممدوح شحاته أستاذ الدراسات الإسلامية كلية الآداب جامعة المنيا "مشرفا"، وقد تم منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى.