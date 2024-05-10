قال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بنسبة 35% مقارنة بالأسعار خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن أقصى سعر لكيلو الدواجن للمستهلك حاليا هو 85 جنيها.
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى تسجيل سعر الكيلو في المزارع 75 جنيها، قياسا بـ 110 جنيهات خلال شهر رمضان.
وأرجع سبب الانخفاض إلى زيادة المعروض من الأعلاف وزيادة إنتاج الدواجن نتيجة عودة المربين بدورات جديدة، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الأعلاف والذرة مع فتح الاعتمادات المستندية أمام المستوردين.
وأكد أن الدولة لا تستورد الدواجن من الخارج إلا خلال فترات المواسم وعبر وزارة التموين وبنسبة استيراد من 5%، مشيرا إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن بإجمالي إنتاج 1.3 ملياردجاجة سنويا، وبحجم استثمار 2 مليار جنيه.
وتوقع «السيد» انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عزوف المستهلكين عن شراء الدواجن وتوجههم نحو اللحوم بسبب عيد الأضحى.