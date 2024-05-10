قال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت ‏بنسبة 35% مقارنة بالأسعار خلال شهر رمضان،‎ ‎مشيرا إلى أن أقصى سعر لكيلو الدواجن ‏للمستهلك حاليا هو 85 جنيها.‏

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، ‏إلى تسجيل سعر الكيلو في المزارع 75 جنيها، قياسا بـ 110 جنيهات خلال شهر رمضان‎.‎

وأرجع سبب الانخفاض إلى زيادة المعروض من الأعلاف وزيادة إنتاج الدواجن نتيجة عودة ‏المربين بدورات جديدة، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الأعلاف والذرة مع فتح الاعتمادات ‏المستندية أمام المستوردين. ‏

وأكد أن الدولة لا تستورد الدواجن من الخارج إلا خلال فترات المواسم وعبر وزارة التموين ‏وبنسبة استيراد من 5%، مشيرا إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن بإجمالي إنتاج ‏‏1.3 ملياردجاجة سنويا، وبحجم استثمار 2‏‎ ‎مليار جنيه‎.‎

وتوقع «السيد» انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عزوف المستهلكين عن ‏شراء الدواجن وتوجههم نحو اللحوم بسبب عيد الأضحى.‏