 ريباكينا تنسحب من بطولة روما - بوابة الشروق
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ريباكينا تنسحب من بطولة روما

وكالات
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 3:01 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 3:01 م

أعلنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة اللقب انسحابها، اليوم الجمعة من بطولة روما بداعي المرض، وذلك قبل ساعات من بدء حملة الدفاع عن لقبها.

وقالت ريباكينا (24 عاما) الفائزة ببطولة ويمبلدون في بيان: "أشعر بخيبة أمل جراء انسحابي من دورة روما هذا العام، لكن لسوء الحظ لا أشعر أني في حالة صحية جيدة من أجل المنافسة".

وأضافت المصنفة رابعة عالميا المولدة في العاصمة الروسية موسكو "لدي ذكريات جيدة من العام الماضي وكنت أتطلع للدفاع عن لقبي".

وكان من المقرر أن تلتقي ريباكينا مع الرومانية إيرينا كاميليا بيجو وستحل بدلا منها الفرنسية أوسيان دودان.


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