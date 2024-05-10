وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين يوم الاثنين المقبل

يتوجه وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول إلى الصين، يوم الاثنين المقبل.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كوري جنوبي للصين المجاورة منذ ما يربو على ست سنوات.

وأعلنت وزارة الخارجية في سول اليوم الجمعة أن تشو سيزور بكين يومي الاثنين والثلاثاء بدعوة من نظيره الصيني وانج يي. ومن المقرر أن يركز جدول أعمال الاجتماع على قمة مزمعة مع اليابان، فضلا عن شؤون ذات أهمية إقليمية وعالمية.

وينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها جهدا مشتركا من الطرفين لتعزيز العلاقات فيما بينهما. واتهم سفير الصين لدى كوريا الجنوبية سول العام الماضي بالتحول إلى الولايات المتحدة، والابتعاد أكثر عن الصين، مما أثار غضب الحكومة الكورية.

وتستعد كوريا الجنوبية واليابان والصين حاليا لعقد أول قمة مشتركة لهم منذ خمس سنوات. وذكرت تقارير إعلامية كورية جنوبية أن البلاد يمكن أن تستضيف الاجتماع الشهر الجاري.