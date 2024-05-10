افتتاح 3 مساجد بتكلفة 9 ملايين جنيه بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم ، إنه تم افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز إيتاي البارود ودمنهور والدلنجات بتكلفة إجمالية 9 ملايين و500 ألف جنيه، وهي: مسجد الرحمة بقرية ششت الأنعام إيتاي البارود على مساحة 640 مترا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، ومسجد عزبة الخمسين بقرية شرنوب دمنهور على مساحة 180 مترا بتكلفة إجمالية 2 مليون و 50 ألف جنيه، ومسجد الرحمة بزاوية حمور الدلنجات على مساحة 240 مترا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "التنمر والسخرية وأثرهما على الفرد والمجتمع" أنَّ التنمُّرَ يعنِي الانتقاصَ أو النظرَ بعينِ الاستصغارِ أو الاحتقارِ أو السخريةِ مِن الناسِ وذكرِ عيوبِهِم على وجهٍ ينالُ منهُم بالقولِ أو الفعلِ أو الإشارةِ أو الحركةِ، وهو خُلقٌ ذميمٌ يتنافَى مع الفطرةِ السليمةِ والأخلاقِ القويمةِ، لذلكَ شدَّدَ الشرعُ الحنيفُ على تحريمِهِ والتحذيرِ منهُ.