مظاهرات واحتجاجات في برلين ضد خطط توسيع مصنع تسلا

أعلنت الشرطة الألمانية أن نشطاء حاولوا، اليوم الجمعة، اقتحام مصنع تسلا للسيارات الكهربائية، والذي يقع خارج العاصمة الألمانية برلين، وذلك خلال مظاهرة احتجاجا على خطة توسيع مقترحة للمصنع.

وحتى الآن، لم ينجح المتظاهرون في دخول المصنع، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة لوكالة (د ب أ) عصر اليوم الجمعة، ولكنهم تمكنوا من تجاوز الحواجز الأولى بالمنشأة.

ووصف المتحدث باسم الشرطة الوضع بأنه "نشط"، وقال إن امرأة وثلاثة أفراد شرطة أصيبوا في الاحتجاجات حتى الآن.

وأفادت الشرطة باعتقال عدة أشخاص.

كانت الشرطة حاولت فرض كردون أمني حول منطقة واسعة في محيط الموقع، الذي يضم مصنع تسلا في أوروبا.

وبدأت الاحتجاجات، وهي الأحدث ضد مصنع تسلا في ضاحية جرونهايده ببرلين، أمس الأول الأربعاء

وتمركز نشطاء المناخ في بيون أشجار بغابة قريبة منذ أواخر فبراير للاحتجاج على خطط إزالة الغابات المملوكة للشعب لإفساح المجال لتوسيع المصنع.

وتتخذ السلطات إجراءات قضائية في محاولة لإزالة بيوت الأشجار وإجلاء المتظاهرين من الغابة.