 الإمارات تدين اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة ومقر الأونروا - بوابة الشروق
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الإمارات تدين اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة ومقر الأونروا

أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 11:10 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 11:10 م

أدانت دولة الإمارات اليوم الجمعة " بشدة الاعتداءات التي قام بها مستوطنون إسرائيليون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر بيت حانون، وعلى مقر الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة".

وحمّلت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أصدرته اليوم، إسرائيل كامل مسؤولية هذه الاعتداءات الخطيرة، وطالبت "بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأنها، ومعاقبة المتسببين بها، مؤكدة انها تعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأوضحت الوزارة أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الإنسانية والإغاثية، واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للشعب الفلسطيني، "في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".

وثمنت الوزارة الجهود التي يقوم بها الأردن في سبيل دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.

وشدّدت الوزارة على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتجنب استهداف المدنيين والمؤسسات والأعيان المدنية، والمؤسسات الإغاثية، وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق".

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