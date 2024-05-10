مصادر مطلعة: أمريكا بصدد فرض رسوم جمركية جديدة على صناعات صينية استراتيجية

ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد الإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية بحلول الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستهدف هذه الرسوم قطاعات صناعية استراتيجية صينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إن القرار المتوقع هو نتاج مراجعة ما يطلق عليه "رسوم المادة 301"التي كانت فرضت في بداية ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018. وسوف تتركز الرسوم الجديدة على صناعات رئيسية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية، مع استمرار العمل إلى حد كبير بالرسوم الجمركية المطبقة بالفعل.

وذكر مصدران أن من المتوقع أن يتم إعلان القرار بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت بلومبرج بأنه رغم احتمال تأجيل صدور القرار، فإنه يمثل واحدا من أهم الخطوات التي قام بها بايدن في إطار السباق الاقتصادي مع الصين، ويأتي بعد دعوة الرئيس الشهر الماضي إلى زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية، والبدء رسميا في تحقيق جديد بشأن صناعة السفن الصينية.

ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى تداعيات فورية على الشركات الصينية.

وجدير بالذكر أن كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية لا تستطيع دخول الأسواق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، كما أن شركات الخلايا الشمسية الصينية تصدر منتجاتها للولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتفادي القيود الجمركية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال إلى زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.