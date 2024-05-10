الطقس الجاف يثير القلق بشأن محصول الحبوب خلال الموسم المقبل في أستراليا

أفاد تقرير شهري للنشاط الزراعي أن استمرار الطقس الجاف في أجزاء من ولاية غرب استراليا يثير المخاوف بشأن إنتاج المحاصيل الزراعية الموسم المقبل.

وجاء في تقرير لجمعية مزارعي الحبوب في الولاية أن المزارعين في مناطق الزراعة الشمالية والشرقية بالولاية سوف يتراجعون عن الأنشطة الزراعية المستهدفة إذا لم تهطل الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين. ويذكر أن هذه الولاية هي أكبر منتج للحبوب في أستراليا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أستراليا،و هي من كبرى الدول المصدرة للحبوب في العالم، سواء القمح أو الشعير، وبالتالي فإن أي تراجع في الإنتاج من شأنه يؤثر على حجم العرض في الأسواق وأن يؤدي إلى زيادة الأسعار.

ونقلت بلومبرج مقتطفات من تقرير جمعية مزارعي الحبوب، جاء فيها أن "مستويات رطوبة التربة هذا العام تتسم بالجفاف البالغ بشكل تاريخي، كما أن الأمطار الخفيفة التي تسقط تمتصها الأرض مثل الاسفنج ، أو تتبخر قبل امتصاصها".

وأوضح التقرير أن معظم المناطق المخصصة للزراعة في ولاية غرب أستراليا قامت بزراعة 50% من المساحات المستهدفة، ولكن نقص الأمطار في الأسابيع المقبلة قد يقلل المساحات المزروعة بواقع مئات الآلاف من الهكتارات، مضيفا أن هذه المعدلات قد تتغير إذا ما انهمرت كمية جيدة من الأمطار.

وقللت الجمعية من تقديراتها لحجم المساحات المزروعة بالقمح في 2024 إلى 7ر4 مليون هكتار مقابل 96ر4 مليون هكتار بحسب تقديرات كانت قد صدرت الشهر الماضي، مع خفض التوقعات بشأن المساحات المزرعة بالحبوب بشكل عام من 6ر8 مليون إلى 5ر8 مليون هكتار.