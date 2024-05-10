إصابة شخص في اندلاع حريق بورشة دوكو وسيارة بكرموز

أصيب شخص يدعى "علي.ع.ف"، 50 عامًا، إثر نشوب حريق في ورشة "دوكو" وسيارة ملاكي ملك "عمرو.ص.ع"، بمدينة الحرفيين، منطقة كرموز، ما أسفر عن احتراقهما بالكامل، وذلك قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد النيران.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بورشة دوكو بجوار الموقف الجديد.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، تم قطع المرافق، والسيطرة على النيران بإخمادها والعمل على تبريد آثارها، لعدم تمددها إلى باقي المنطقة المجاورة.

وبالمعاينة والفحص الأولي تبين أن الحريق اندلع إثر تسريب غاز بالتزامن مع وصول لهب مكشوف داخل ورشة دوكو السيارات الواقعة على مساحة 10x8 متر ببابين وسقف جمالون ملك المصاب، محل إقامته منطقة غيط العنب.

ووفقا لمصدر أمني، الخميس، تم نقل المصاب بحروق في اليد إلى المستشفى لاسعافه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.