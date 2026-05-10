يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لنهائي كأس مصر أمام زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة زد في نهائي كأس مصر 2025-2026، والمقرر إقامته مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

خط الدفاع:

أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي - محمود مرعي.

خط الوسط:

مهند لاشين - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيريرا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة.

خط الهجوم:

يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في تكرار لنهائي نسخة 2023-2024، والذي حسمه بيراميدز لصالحه بهدف دون رد.

ويسعى بيراميدز للتتويج بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تأهل إلى النهائي للموسم الثالث على التوالي والخامس إجمالًا.