انسحاب النائب سام جيماه من السباق على زعامة حزب العمال البريطاني

أعلن النائب البريطاني المحافظ سام جيماه، الذي يؤيد إجراء استفتاء ثاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انسحابه من السباق على زعامة حزب العمال البريطاني، قائلا إنه ليس أمامه وقت كافي لحشد التأييد.

وقال جيماه في بيان: "لقد كان امتيازا كبيرا أن استطيع عرض وجهة النظر بشأن إجراء استفتاء ثان باعتباره حل ينطوي على مصداقية للخروج من أزمة البريكست".

وأضاف: "أشعر بالتقدير الكبير للدعم الذي حصلت عليه، على الصعيدين العام والخاص، ولكني توصلت إلى نتيجة مفادها أنه نظرا لدخول السباق في مثل هذه المرحلة المتأخرة، فلا يوجد ببساطة وقت كاف لحشد الدعم اللازم، لذلك قررت الانسحاب".

وسوف يعلن حزب المحافظين عن اسماء المرشحين لخلافة تريزا ماي في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة في وقت لاحق اليوم.